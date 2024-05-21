سلة - في الـ48 من عمره.. سمعة يتوج بالدوري اللبناني للمرة الـ15

واصل إسماعيل أحمد نجم كرة السلة المصرية كتابة التاريخ حين توج مع فريقه الرياضي بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة.

وتوج الرياضي بلقب دوري السلة اللبناني، بعد فوزه على منافسه الحكمة 113-97، المباراة الخامسة بينهما في سلسلة النهائي، لينهي السلسلة بنتيجة 4-1.

وحقق الرياضي اللقب 31 في تاريخه، الـ18 في العصر الحديث.

وكتب سمعة التاريخ برفع ألقابه في الدوري اللبناني لكرة السلة إلى 15 لقبا.

وبذلك ابتعد بفارق 4 ألقاب عن أسطورة السلة اللبنانية فادي الخطيب الذي حقق 11 لقبا في مسيرته.

يذكر أن إسماعيل أحمد يلعب في الدوري اللبناني منذ 27 عاما.

ولعب خلال هذه الفترة الطويلة لعدة فرق داخل وخارج لبنان ومصر.