كورتوا: اعتقد الكثيرون أن موسمي انتهى ولكن

كان تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد يعلم أنه سيعود إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الجاري رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

كورتوا أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم، لكن عاد للملاعب مؤخرا.

وقال كورتوا في لقاء مع طلاب جامعة مدريد: "عندما أصبت بقطع في الرباط الصليبي في أغسطس الماضي بكيت لأن هذه هي أسوأ إصابة يمكن أن تحدث لك في كرة القدم".

وأضاف "عندما عدت إلى المنزل قلت إنني سأعمل بجد وأعود بقوة. كانت تلك قناعاتي منذ البداية".

وتابع الحارس البلجيكي "كان علي أن أكون إيجابيًا، وأن أقاتل ولا استسلم أبدا".

وأتم "اعتقد الكثيرون أن موسمي قد انتهى، لكنني كنت أعلم أن الأمر لم يكن كذلك".

وشارك كورتوا في مباريات قادش وغرناطة وديبورتيفو ألافيس بالدوري، لكنه لم يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى كورتوا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل.

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