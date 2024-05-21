رومانو: بايرن يبدأ مفاوضاته مع كومباني.. وموقفه من العرض

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - أرسنال ضد بيرنلي

بدأ نادي بايرن ميونيخ مفاوضاته مع فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الحالي بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن دخول بايرن ميونيخ في مفاوضات مع المدير الفني البلجيكي.

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وشدد رومانو أن كومباني تلقى اتصالا مباشرا من النادي البافاري، وموقف كومباني إيجابي بانفتاحه على تدريب الفريق، لكن مازالت المفاوضات في بدايتها.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك وحتى عرض على توخيل الاستمرار.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب.

وأعطى توخيل جوابه لإدارة بايرن جوابه برفض استمراره في قيادة الفريق الموسم المقبل.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هوفنهايم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني: "الاتفاق المبرم في فبراير عن رحيلي بنهاية الموسم لا يزال قائما.. كان هناك مناقشات ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق لذلك يبقى الأمر على هذا النحو".

وأكمل: "مباراة ريال مدريد كانت هي الأساس للتفكير في بقائي، لن أخوض في الأسباب الفردية التي تبقى في الغرف المغلقة ولكن اتفاقنا مستمر".

وعبر توخيل عن حزنه لرحيله عن الفريق: "أنا حزين لأنني لا أحب ترك الفرق والموظفين في النادي، الجميع يعمل من أجل أن يشعرونا بالراحة".

وتحدث عن موسم بايرن: "إذا كنت تريد تحليل الموسم من جملة واحدة فيمكن القول إنه موسم بلا لقب مع بايرن وهذا ليس مرضيا".

وسرد تفاصيل الموسم: "لم نقدم أداءً جيدًا في الكأس، ونحن في المركز الثاني في الدوري رغم حصولنا على عدد من النقاط التي كانت كافية للفوز بـ9 مرات من أصل 11 بطولة دوري، ليست درجة نخجل منها".

وأكمل: "موسم دوري الأبطال كان شبه مثاليا حتى الدقيقة 87 في مواجهة ريال مدريد.. لهذه الأسباب لا أعتقد أن الامر يستحق نظرة سيئة، لدينا الحق في الخروج من الموسم ورؤوسنا مرفوعة".

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