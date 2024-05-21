مواعيد مباريات الثلاثاء 21 مايو - الدوري المصري.. والأهلي ضد الزمالك في اليد
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 10:22
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الدوري المصري
بلدية المحلة × الداخلية.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الجونة × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري المصري لكرة اليد
الأهلي × الزمالك.. 9:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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