مواعيد مباريات الثلاثاء 21 مايو - الدوري المصري.. والأهلي ضد الزمالك في اليد

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 10:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

تستأنف اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري المصري

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بلدية المحلة × الداخلية.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الجونة × طلائع الجيش.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري المصري لكرة اليد

الأهلي × الزمالك.. 9:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري المصري الأهلي الزمالك كرة يد
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