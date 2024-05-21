طبيب الزمالك: إصابة حمدي مقلقة.. وهذا موقف شيكابالا وشحاتة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن موقف إصابة أحمد حمدي التي تعرض لها في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أسامة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "أحمد حمدي تعرض لإصابة بدون تداخل. أجرينا نصف عملية التشخيص والإصابة تبدو مقلقة وعلى الأرجح هي في أحد أربطة الركبة، ولا يمكنني التحديد الآن".

وأوضح "اليوم -الثلاثاء- سيخضع للأشعة وسنعلن فور خروج النتيجة".

وعن إمكانية إصابته في الرباط الصليبي قال: "كل شيء وارد ولا أتمنى ذلك".

أما عن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قال: "إنه يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية وتتطلب بعض الوقت. نسير بشكل جيد وسنقيم الوضع بعد أسبوعين أو 3 على أقل تقدير".

وأخيرا عن موقف محمد شحاتة أوضح "اللاعب عاني من شد في عضلة السمانة. أحيانًا يمكننا إعادته للمباراة وأحيانًا نفضل ألا يعود احترازيًا".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.