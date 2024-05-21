ياسر حمد: ارتديت قميص الزمالك طوال الليل احتفالا بالكونفدرالية.. ووسام أبو علي لاعب رائع

عبر ياسر حمد لاعب الزمالك عن فرحته بالتتويج ببطولة الكونفدرالية بارتدائه قميص فريقه طوال الليل بعد مباراة نهضة بركان.

وظهر حمد أثناء إجراء المقابلة عن طريق بالفيديو بقميص الزمالك.

وانتصر الزمالك على نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف دون رد ليتوج بالبطولة.

وقال اللاعب الفلسطيني عبر قناة أون تايم سبورتس: "مبروك لجماهير الزمالك، حققنا بطولة مهمة للغاية، ليلة التتويج كانت مدهشة، الحقيقة كنت أرتدي قميص الزمالك طوال الليل، هذه أفضل ليلة في حياتي".

وأضاف "الحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا التشجيع في الملعب، بمجرد دخولنا للملعب كان مكتمل العدد، طوال المباراة كانوا يشجعوننا، مشجعين الزمالك هم الأفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "شاهدت بعض المباريات لوسام أبو علي ورأيته يسجل الأهداف ويلعب بطريقة جيدة وأعتقد أنه سيساعد منتخب فلسطين وسيتحسن مع الوقت لأنه لاعب من الطراز الرفيع".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.