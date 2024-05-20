محمد أشرف: هذه أصعب مباراة في الكونفدرالية.. وجمهور الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة

الإثنين، 20 مايو 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - محمد أشرف روقا

كشف محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك عن أصعب مباراة في بطولة الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف دون رد ليتوج بالبطولة.

وقال لاعب الوسط عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفترة الماضية صعبة بسبب تعرضي لإصابة في العضلة الخلفية وأعود خطوة بخطوة".

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وأكمل "مباراة نهضة بركان كانت صعبة والحمد لله على المكسب، ولم نترك جماهيرنا ترحل بدون التتويج، جمهور الزمالك دائما يظهر في الأوقات الصعبة وأبارك لهم على التتويج".

وأضاف "أصعب مباراة في الكونفدرالية كانت ضد أرتا سولار بسبب تأخرنا في مصر لكن تمكنا من الفوز في النهاية".

وأنهى حديثه قائلا: "بطولة الدوري مازالت في الملعب لأننا نلعب في الزمالك، وإن شاء الله نستطيع تحقيق ما نريده في النهاية".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.

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