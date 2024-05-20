لبيب: منذ اختراع الكرة لا يوجد ناد واجه مشاكل الزمالك.. ولا تتحدثوا عن زيزو وشيكابالا

شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على أن الجمهور الأبيض دائما ما يساند الفريق في كل الظروف وآخرها وقت الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "ربنا يخلي جمهور الزمالك لناديه".

وأضاف "وأنا أشاهد الزمالك أكون مثل أي فرد من الجهور ولا أضع في ذهني أنني رئيس النادي وأكون على طبيعتي وفرحتي تخرج من القلب ولذلك تصل إلى الجمهور".

وواصل "منذ اختراع كرة القدم لا يوجد ناد كان لديه كل هذا الكم من المشاكل الذي وجدناها وقت استلام نادي الزمالك وللأسف الناس تعتقد أن هذه الأزمات كان سيتم حلها في يوم وليلة، وحتى الآن لا أعرف كيف تم حل هذه المشاكل ولكن للأسف كل يوم تظهر مشاكل جديدة".

وأكمل "لن نبخل بأي مجهود حتى نسعد جماهير الزمالك ونعمل على حل كل الأزمات".

وأوضح "قرار مجلس إدارة الزمالك تجاه فتوح وصبحي والزناري كان صائبا والثلاثي التزم وأصبح الآن ضمن منظومة الفريق وقدم الإضافة الفنية".

وأكد "نحاول تغيير الصورة الذهنية المتعلقة بنادي الزمالك وعلاقتنا بالجميع بها احترام متبادل ونحاول أن نزيد من قيمة الزمالك".

وأشار "لدينا بعض التحفظات على بعض الأشياء في الإعلام التي تخص الزمالك ونتعامل معها بهدوء".

واستكمل "علاقتنا بكل الإعلاميين محترمة ولكن بعض الأمور بها وجهات نظر مختلفة وهذا ليس معناه وجود خلافات".

وتابع "المنظومة الإعلامية المصرية تحاول أن تكون محايدة والجميع يسير في اتجاه واحد وهو الحفاظ على قيمة الرياضة المصرية في كل الألعاب".

واستطرد "أريد أن يكون الدعم للأندية المصرية لأننا نواجه منافسين من الخارج على المستوى العربي والقاري ولابد أن يساند الجميع الزمالك والأهلي في المحافل الخارجية".

رئيس الزمالك واصل "نفتخر بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية ومجلس الإدارة رد على هذه التهنئة".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق قال: "لماذا نتحدث عن مواضيع ليس لها سياق الآن، زيزو مستمر مع الزمالك وتعاقده لن ينتهي الآن ومن غير المنطقي الحديث عن تجديده تعاقده في الوقت الحالي، شاهدنا جميعا كيف كان يقاتل في الملعب أمام نهضة بركان وعقب المباراة كان يبكي، زيزو أحد قادة الزمالك وهو لاعب دولي ومن أفضل لاعبي مصر".

وأتم تصريحاته قائلا: "شيكابالا أحد أساطير نادي الزمالك وهو الذي يحدد موعد اعتزاله وليس مجلس الإدارة، هو أكثر قائد في تاريخ الزمالك حصدا للبطولات ووجوده مع الفريق يزيد من قيمته ويدعم اللاعبين".