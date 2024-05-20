تنس - تأكد مشاركة نادال في رولان جاروس
الإثنين، 20 مايو 2024 - 23:22
كتب : FilGoal
بعدما حامت الشكوك حول مشاركة النجم رافائيل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، تأكدت مشاركة الإسباني في بطولته المفضلة.
وتنطلق بطولة رولان جاروس، البطولة المفضلة لنادال، يوم 26 مايو.
خاض نادال تدريبه الأول مساء الاثنين على ملعب فيليب شاتجييه لتتأكد مشاركته في البطولة.
نادال هو صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز ببطولة رولان جاروس برصيد 14 مرة، من أصل 22 لقبا في البطولات الكبرى.
قبل أسبوع قال نادال في تصريحات تليفزيونية: "لا أريد أن أشعر في رولان جاروس مثلما شعرت في بطولتي مدريد وبرشلونة، دون أن أكون قادرا على القتال".
وأضاف "من الصعب على المستوى الشخصي أن أخوض هذه البطولة المفضلة وأنا لا أقدر على المنافسة".
وعاد نادال للمشاركة في البطولات مؤخرا لكن لياقته لم تسعفه للفوز بأي منها.
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