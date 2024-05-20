رودري: أرسنال قدم موسما رائعا.. ولكن هذا الموقف أظهر فارق العقلية بيننا وبينهم

شدد رودري لاعب مانشستر سيتي أن أرسنال قدم موسما رائعا، ولكن أدلى بموقف يظهر فارق العقلية بين فريقه والجانرز حسب وجهة نظره.

وقال لاعب الوسط الإسباني لقناة أوبتس سبورت: "أرسنال قدم موسما رائعا، لكن الفارق كان في العقلية بالمقارنة معنا".

وأضاف "أرسنال كان لا يريد أن يهزمنا عندما لعبنا ضدهم على ملعبنا، كان يرغب فقط في التعادل".

وأتم "إذا كنا في موقفهم فلن نفعل ذلك بتلك الطريقة، وإذا أعطيتنا النقطة فسنفوز في أخر 7-8 مباريات".

وحصد سيتي اللقب للمرة الرابعة على التوالي في سابقة تاريخية.

وتغلب مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال الذي كان يطارده بفارق نقطتين، عانى لينتزع الفوز على إيفرتون بهدف متأخر لتصبح النتيجة 2-1، ولكن كالعادة لم يكن الفوز في الجولة الأخيرة كافيا.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الدوري، من 28 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم فقط إحداها أمام أرسنال، الذي خرج أمام منافسه المباشر بانتصار وتعادل، ولكنه لم يكُن كافيا.

أرسنال على الجانب الآخر احتل الوصافة برصيد 89 نقطة، من 28 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم.

سيتي سجل 96 هدفا كأقوى هجوم في الدوري كالعادة، بينما تلقى 34 هدفا، كثاني أقوى دفاع بعد أرسنال الوصيف.

القبضة المطلقة

جوارديولا بدأ ولايته في صيف 2016، ولم يخسر اللقب سوى مرتين في 8 مواسم، أحدهما موسمه الأول في 2016-2017 الذي توج به تشيلسي، والثاني كان من نصيب ليفربول في 2019-2020.

فيما عدا ذلك فاز بيب ورجاله بالدوري في 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023 وأخيرا 2023-2024.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج فريق باللقب 4 مرات على التوالي، ليفض الاشتباك مع مانشستر يونايتد الذي توج بالدوري 3 مرات متتالية مع سير أليكس فيرجسون في 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

إرلينج هالاند لم يسجل في هذه المباراة الختامية، ولكنه هداف الدوري على كل حال برصيد 27 هدفا، وللموسم الثاني على التوالي.