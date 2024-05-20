هل أعلن استمراره مع ليفربول الموسم المقبل؟ صلاح يوجه رسالة للجماهير
الإثنين، 20 مايو 2024 - 23:02
كتب : FilGoal
وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة إلى جماهير فريقه عبر حسابه على إنستجرام بعد الموسم الصفري الذي مر به الريدز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وكتب صلاح "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".
We know that trophies are what count and we will do everything possible to make that happen next season. Our fans deserve it and we will fight like hell. pic.twitter.com/HU98ACVr6q— Mohamed Salah (@MoSalah) May 20, 2024
وبهذه الرسالة يلمح الدولي المصري باستمراره مع ليفربول الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت الذي يخلف يورجن كلوب.
وكان صلاح قد ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية وخاصة لنادي اتحاد جدة.
وكانت المفاوضات تسير بشكل جيد، إلا أن ليفربول وكلوب صمما على عدم السماح لصلاح للرحيل من الفريق.
وحسب التقارير الإخبارية فإن عرض اتحاد جدة مازال ساريا ولن يستسلم من أجل التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.
لكن بعد رسالة صلاح والوعد بالقتال على البطولات الموسم المقبل فهل يعني ذلك استمراره مع النادي الإنجليزي الموسم القادم؟