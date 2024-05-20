هل أعلن استمراره مع ليفربول الموسم المقبل؟ صلاح يوجه رسالة للجماهير

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة إلى جماهير فريقه عبر حسابه على إنستجرام بعد الموسم الصفري الذي مر به الريدز.

وكتب صلاح "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

وبهذه الرسالة يلمح الدولي المصري باستمراره مع ليفربول الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت الذي يخلف يورجن كلوب.

وكان صلاح قد ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية وخاصة لنادي اتحاد جدة.

وكانت المفاوضات تسير بشكل جيد، إلا أن ليفربول وكلوب صمما على عدم السماح لصلاح للرحيل من الفريق.

وحسب التقارير الإخبارية فإن عرض اتحاد جدة مازال ساريا ولن يستسلم من أجل التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.

لكن بعد رسالة صلاح والوعد بالقتال على البطولات الموسم المقبل فهل يعني ذلك استمراره مع النادي الإنجليزي الموسم القادم؟