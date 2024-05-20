مصدر من الأهلي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية بشأن معلول.. ولن نتخلى عنه

أبدى مصدر من الأهلي تقاؤل النادي بشأن تعافي ظهيره التونسي علي معلول الذي تعرض للإصابة مؤخرا.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "متفائلون بشأن قدرة معلول على التعافي والعودة. هناك مؤشرات إيجابية أهمها أن القطع في وتر أكيليس كان جزئيًا وليس كليًا".

وأضاف "هذا أقل ضررًا بلا شك، وسنقدم ونوفر كل الإمكانيات لعلاج اللاعب وتأهيله".

وأوضح "في جميع الحالات لن نتخلى عن معلول. لقد قدم الكثير وأصبح من رموز هذا الجيل من اللاعبين وكان مخلصًا ووفيًا لأبعد حد في بذل كل ما لديه لأجل النادي".

وأعلن النادي الأهلي إجراء علي معلول عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح اليوم الإثنين.

وجاء ذلك بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، أن الجراحة مطمئنة للغاية.

ويحصل معلول على راحة لمدة أسبوعين ثم يبدأ عملية التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي.

وأعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.