عكاظ: الوحدة يراقب موقف حجازي مع اتحاد جدة

ذكرت جريدة عكاظ السعودية أن نادي الوحدة يراقب موقف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة مع ناديه تمهيدا لضمه الموسم المقبل.

وانتشرت تقارير تفيد بأن اتحاد جدة يفكر في التخلي عن قائده المصري بنهاية هذا الموسم.

وأشار تقرير عكاظ يوم الاثنين إلى أن هناك رغبة من إدارة نادي الوحدة بالتعاقد مع حجازي، في حال عدم استمراره مع ناديه الحالي.

وينتهي عقد حجازي البالغ من العمر 33 عاما مع النمور في صيف 2026.

ويسعى نادي الوحدة لحل مشكلة الدفاع، الذي لا يزال يرتكب الأخطاء من مباراة لأخرى.

وأضاف التقرير أن معظم لاعبي فريق الوحدة الأجانب لن يستمروا الموسم القادم، وهم: البرازيلي انسيلمو دي مورايس، والمغربيان فيصل فجر، وجواد الياميق، والفرنسي بوجيل، والهولندي فيتو، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس.

وأوضحت التقرير أنه سيكون هناك تحديث لكافة خطوط الفريق بعناصر محلية وأخرى أجنبية تساهم في ظهور الفريق الكروي بالصورة الفنية التي تليق به، في حال البقاء رسمياً في الدوري السعودي للمحترفين.

إذ تبقت له مباراتان، الأولى أمام الأخدود الخميس القادم، والثانية ضد الهلال، ويحتاج الفرسان لنقطة واحدة بغض النظر عن نتائج مباريات الفرق الأخرى.

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