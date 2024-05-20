جولر: هذا ما طلبه مني أنشيلوتي عندما لا أشارك في المباريات

كشف أردا جولر لاعب ريال مدريد عما طلبه منه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق عندما لا يشارك بصفة مستمرة في المباريات.

وقال اللاعب التركي لموقع النادي الرسمي: "لقد تأقلمت تماما مع الفريق، أود أن أشكر زملائي والمدرب وجميع المشجعين على دعمهم لي".

وأضاف "عندما لم أكن ألعب، كان أنشيلوتي يتحدث معي دائما، وطلب مني التحلي بالصبر ومواصلة العمل وسيأتي وقتك".

وأنهى حديثه قائلا: "هدف في الدوري كل 62 دقيقة؟ لم أعتقد أبدا أنني سأحصل على مثل هذه الأرقام، أركز فقط على كرة القدم والعمل الجاد، أنا سعيد جدا وفخور بالحصول على هذه الأرقام".

وتألق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما بشدة في مباراة الملكي الماضية ضد فياريال والتي انتهت بأربعة أهداف لكل فريق.

وتمكن جولر من تسجيل هدفين في شباك الغواصات الصفراء.

وحقق رقما مميزا بتسجيله هدف كل 62 دقيقة في بطولة الدوري.

وسجل جولر 6 أهداف في 12 مباراة لعبها في جميع البطولات.

وانضم جولر إلى ريال مدريد قادما من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو في الصيف الماضي.

وقال أنشيلوتي في وقت سابق: "يعجبني أردا جدا لأنه كان يقاتل وسيكون له مستقبل كبير جدا وليس لدي شك في استمراره بالموسم المقبل".