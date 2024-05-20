يورو 2024 – مودريتش ولاعب هبط درجة ثانية على رأس قائمة كرواتيا

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا قائمة فريقه المشاركة في بطولة يورو 2024 المقبلة.

وتستضيف ألمانيا البطولة في نسختها الـ17.

وتبدأ البطولة يوم 14 يونيو المقبل حتى 14 يوليو القادم.

ويعتبر لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على رأس القائمة، بالإضافة إلى مارتن إيرليتش لاعب ساسولو الذي هبط مع فريقه إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (فنربخشة)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: دوماجوي فيدا (آيك)، جوسيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، بورنا سوسا (أياكس)، يوسيب ستانيسيتش (باير ليفركوزن)، يوسيب سوتالو (أياكس)، مارتن إيرليتش (ساسولو)، مارين بونجراشيتش (ليتشي).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، ماريو بازاليتش (أتالانتا)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، لوفرو ماير (فولفسبورج)، لوكا إيفانوسيتش (فينورد)، لوكا سوشيتش (ريد بول سالزبورج)، مارتن باتورينا (دينامو زاجرب).

خط الهجوم: إيفان بريسيتش (هايدوك سبليت)، أندري كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زاجرب)، ماركو بياتزا (رييكا)، أنتي بوديمير (أوساسونا)، ماركو باساليتش (رييكا).

وضم داليتش 9 لاعبين آخرين لاستدعاء أي منهم في حال حدوث أي إصابة للقائمة الأساسية وهم:

بورنا باريسيتش (رينجرز)، دوي كاليتا كار (ليون)، كريستيان ياكيتش (أوجسبورج)، دومينيك كوتارسكي (باوك)، توني فروك (رييكا)، مارين ليوبيشيتش (لاسك)، إيجور ماتانوفيتش (كارلسروهر)، نيكو كريستيان سيجور (هايدوك سبليت)، بيتار سوشيتش (دينامو زاجرب).