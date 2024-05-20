أغرب هدف في الدوري.. فاركو يتعادل مع المقاولون في موقعة ركلات الجزاء

الإثنين، 20 مايو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

فاركو - المقاولون

تعادل فاركو مع مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

فاركو بلا فوز في الدوري للمباراة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام الإسماعيلي، والتي تلت انتصارين على التوالي ضد بلدية المحلة والجونة.

أما المقاولون العرب فقد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام سموحة، التي تلت فوزه على زد.

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المباراة شهدت أغرب أهداف الدوري بركلة جزاء أيدتها تقنية الفيديو لصالح المقاولون العرب.

أمير عابد سدد الركلة في الدقيقة 41، فتصدى لها حسن شاهين حارس المرمى، ولكن الكرة دارت وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 84 تحصل سيف تيري على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد علاء، أتى منها هدف التعادل لصالح فاركو.

الهدف سجل في الدقيقة 86 بتسديدة هادئة من عمرو ناصر على يمين الحارس محمود أبو السعود.

فاركو رفع رصيده إلى 20 نقطة من 22 مباراة في المركز الخامس عشر، آخر مراكز النجاة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

تلك المنطقة يسكنها المقاولون في ثاني مراكزها، المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة من 22 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن منطقة النجاة.

فاركو المقاولون الدوري المصري
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