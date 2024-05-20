تقرير: شقيق مبابي يقترب من ليل

توصل نادي ليل إلى اتفاق شفهي مع إيثان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن شقيق كيليان مبابي يستعد للخضوع للكشف الطبي.

إيثان مبابي البالغ من العمر 17 عاما ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم، مثل شقيقه الذي أعلن رحيله من النادي.

ومن المرجح أن يجد إيثان في فريق ليل بيئة واعدة لأي لاعب شاب إذ يعتمد الفريق دائما على اللاعبين الشباب.

ورد إيثان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وشقيق كيليان مبابي على احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير إخبارية سابقة أن كيليان يريد اصطحاب شقيقه إلى ريال مدريد بعدما أتم اتفاقه مع الملكي للانضمام له في الصيف القادم بعدما رفض تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وجاوب إيثان خلال تواجد بعض الجماهير للتصوير معه على سؤال حول انتقاله إلى ريال مدريد فقال: "لا لن انتقل إلى ريال مدريد الصيف المقبل".

واتخذ نادي باريس سان جيرمان من قبل قرارا صارما تجاه إيثان مبابي لاعب الفريق والشقيق الأصغر لـ كيليان مبابي مهاجم فريق العاصمة.

وحسب شبكة RMC الفرنسية في وقت سابق فإن باريس سان جيرمان أوقف مفاوضات تجديد عقد إيثان بسبب ما بدر من كيليان واقتراب رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده.

ويبلغ إيثان 17 عاما وسيكون العقد المقبل أول عقد احترافي له.

وحسب الشبكة فهناك العديد من الأندية في الدوري الفرنسي والألماني يراقبون إيثان.

وأفادت الشبكة أن باريس لا يريد أن يرى إيثان يذهب إلى ريال مدريد رفقة شقيقه، وهذا الأمر تم استبعاده من قبل الشبكة أن الملكي يريد مبابي فقط دون إيثان.

وانضم إيثان إلى أكاديمية باريس في 2017 قادما من أكاديمية بوندي.