180 دقيقة سلبية.. التعادل يحسم مواجهة زد ضد الاتحاد للمرة الثانية

الإثنين، 20 مايو 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

زد ضد الاتحاد السكندري

حسم التعادل دون أهداف نتيجة مباراة زد ضد منافسه الاتحاد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي بينهما لم يتمكن أي فريق من تسجيل هدف في مرمى الآخر.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين دون أهداف أيضا.

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وفي حال فوز زد كان سينفرد بوصافة جدول الترتيب متخطيا المصري الذي تعادل مع إنبي دون أهداف في نفس الجولة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد زد للنقطة 37 في المركز الثالث، ووصل الاتحاد للنقطة 36 في المركز الرابع.

وبدأ زد مهاجما وضاغطا على الاتحاد بشدة إذ في الدقيقة 11 سدد شادي حسين كرة أرضية داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجانب المرمى.

وسجل زد هدفا عن طريق مصطفى سعد ن داخل منطقة الجزاء بعد فاصل مهاري من مصطفى سعد في الدقيقة 23.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو وقرر عدم احتساب الهدف بسبب وجود تسلل.

واستمرت سيطرة زد على الكرة لكن دون إحداث خطورة على مرمى الاتحاد.

وتعتبر أخطر فرصة كانت في الدقيقة 77 بعد تسديدة من لاعب زد أبعدها مصطفى إبراهيم من على خط المرمى بطريقة رائعة.

زد الدوري المصري الاتحاد السكندري مصطفى إبراهيم
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