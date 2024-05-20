اتحاد جدة يعلن رحيل رومارينيو وجروهي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

رومارينيو

أعلن نادي اتحاد جدة نهاية رحلة الثنائي مارسيلو جروهي ورومارينيو مع الفريق بنهاية الموسم.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة الثنائي البرازيلي بعنوان ليلة الوداع.

ودعا النادي جماهيره لتوديعهما في مباراة الفريق الأخيرة على ملعبه هذا الموسم ضد ضمك.

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ويستقبل اتحاد جدة منافسه ضمك يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 33 من الدوري بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وهي المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم.

وخاض رومارينيو مع النمور 213 مباراة، سجل 95 هدفا وصنع 30.

فيما خاض جروهي 136 مباراة مع الفريق الاتحادي وسكن مرماه 116 هدفًا.

وفي المقابل حافظ على نظاقة شباكه في 52 مباراة.

وكان نادي اتحاد جدة قد قرر استبعاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من قائمة الفريق المحلية للنصف الثاني من الموسم.

واستطاع جروهي المشاركة فقط في مسابقة دوري أبطال أسيا.

ويحتل النمور المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة.

مارسيلو جروهي رومارينيو اتحاد جدة
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