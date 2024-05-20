رايا: انتقالي النهائي لـ أرسنال لا يتعلق بي ولكن

شدد ديفيد رايا حارس مرمى فريق أرسنال أن أمر انتقاله بصفة دائمة ونهائية إلى فريقه الحالي لا يتعلق به.

وكان أرسنال ضم رايا معارا لموسم مع أحقية شراء من برينتفورد.

وقال حارس المرمى الإسباني لديلي ميل: "الأمر ليس متروكا لي للتوقيع، الأمر متروك للنادي وميكيل أرتيتا -مدرب الفريق- إذا كان أدائي جيدا بما فيه الكفاية، آمل أن يعرضوا علي عقدا".

وأضاف "بالطبع، أود أن أكون هنا في الموسم المقبل، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون أمرا رائعا، سيكون حلما وأصبح حقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أريد أن يتوقف الأمر هنا، أرغب في المزيد وأود الفوز بالألقاب مع أرسنال".

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا من قبل أن أرسنال سوف يفعل بند شراء رايا نهائيا في عام 2024 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رومانو أن ديفيد رايا وقع بالفعل عقدا طويل الأمد مع أرسنال يتم تفعيله بمجرد ضمه نهائيا.

وأشار رومانو إلى أن برينتفورد وافق على تلك الخطوة في بيع حارسه نظرا لطلب أرسنال لعدم الدخول في أزمة تتعلق باللعب المالي النظيف.

الحارس البالغ من العمر 27 عاما ظهر خلال الموسمين الماضيين بمستوى مميز مع فريقه برينتفورد.

وفاز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية.

وخسر أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.