المصري يكشف تشخيص إصابة غيلاس قناوي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

احتفال غيلاس قناوي بهدفه ضد الزمالك

كشف نادي المصري عبر صفحته الرسمية عن تشخيص إصابة غيلاس قناوي لاعب الفريق أثناء مباراة إنبي.

وانتهت مواجهة المصري وإنبي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد برج العرب.

وأعلن المصري إصابة اللاعب الجزائري بكدمة قوية في الساق، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الاستشفائي تحت قيادة طبيب الفريق محمود الشحات.

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وتعرض غيلاس قناوي لاعب المصري للإصابة في الدقيقة 9، وتلقى العلاج وحاول استكمال المباراة، ولكن سقط مجددًا في الدقيقة 16 وخرج وحل اللاعب الشاب أحمد شرف بدلا منه.

وحافظ المصري على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن زد صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، والاتحاد الرابع برصيد 35 نقطة.

وتعد تلك المباراة الثالثة على التوالي التي لا يحقق فيها المصري الفوز، حيث يغيب الانتصار عن الفريق البورسعيدي بعد الخسارة أمام بيراميدز 1-0، ثم البنك الأهلي 5-2، قبل التعادل سلبيا مع إنبي.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 33 متساويا مع الأهلي، مع أفضلية خوض الفريق الأحمر 8 مباريات أقل.

وأقيمت المباراة الساعة الرابعة عصرًا في أجواء حارة، حيث تصل نسبة الرطوبة في ذلك الوقت بالإسكندرية إلى 50 %.

إنبي الدوري المصري المصري غيلاس قناوي
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