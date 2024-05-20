رسالة من حسين لبيب لجمهور الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

الإثنين، 20 مايو 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

فرحة حسين لبيب رئيس الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة لجماهير فريقه بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية بعد التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وكتب حسين لبيب عبر حسابه الرسمي بموقع توتير: "خالص التهنئة لجماهير وأعضاء النادي العظيمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كل الشكر والعرفان لجماهيرنا العظيمة التي لا مثيل لها في العالم".

أخبار متعلقة:
بسبب نهائي إفريقيا.. تعديل ملعب مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري "رقم لا يذكر" مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل قضية إيقاف القيد الثانية

وأضاف "ننحني احتراما وتقديرا لهذه الجماهير الغفيرة والمخلصه التي سطرت بأحرف من النور ملحمة حبا صادقا لنادي الزمالك وكان لدعمهم اللامحدود للفريق أبلغ الأثر في تجاوز العقبات والصعاب وصولا لتحقيق البطولة الغالية، وإليهم بتوفيق من الله يرجع الفضل الأول".

وأكمل "ونؤكد لهم أن تمثيلكم شرفا نفخر به ودعمكم سيبقى دوما دينا في أعناقنا يدفعنا لبذل كل الجهد لإسعادكم".

وأردف "كما يتقدم المجلس بالتهنئة لأبطال المشهد صناع النصر من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري ويتوجه لهم بكل الشكر على ما قدموا من الجهد والعرق والعمل الجاد".

وأتم تصريحاته "وندعوا الجميع إلى التكاتف لرفع شأن النادي وحصد المزيد من البطولات ولنصنع معا مستقبلا أفضل يليق بالنادي وجماهيره، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

الزمالك الكونفدرالية حسين لبيب
نرشح لكم
أغرب هدف في الدوري.. فاركو يتعادل مع المقاولون في موقعة ركلات الجزاء 180 دقيقة سلبية.. التعادل يحسم مواجهة زد ضد الاتحاد للمرة الثانية المصري يكشف تشخيص إصابة غيلاس قناوي انتهت في الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(1) فاركو غزل المحلة يجدد تعاقد أحمد عيد عبد الملك انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) الاتحاد بسبب نهائي إفريقيا.. تعديل ملعب مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر موديست لمعلول: سنحاول التتويج بدوري الأبطال من أجلك
أخر الأخبار
يورو 2024 – مودريتش ولاعب هبط درجة ثانية على رأس قائمة كرواتيا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغرب هدف في الدوري.. فاركو يتعادل مع المقاولون في موقعة ركلات الجزاء 14 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: شقيق مبابي يقترب من ليل 16 دقيقة | ميركاتو
180 دقيقة سلبية.. التعادل يحسم مواجهة زد ضد الاتحاد للمرة الثانية 36 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح لـ كلوب: كان من الرائع العمل معك.. وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد جدة يعلن رحيل رومارينيو وجروهي 59 دقيقة | سعودي في الجول
رايا: انتقالي النهائي لـ أرسنال لا يتعلق بي ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أهنئ أرسنال وليفربول على هذا الموسم الذي لا يصدق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى