رسالة من حسين لبيب لجمهور الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة لجماهير فريقه بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية بعد التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وكتب حسين لبيب عبر حسابه الرسمي بموقع توتير: "خالص التهنئة لجماهير وأعضاء النادي العظيمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كل الشكر والعرفان لجماهيرنا العظيمة التي لا مثيل لها في العالم".

وأضاف "ننحني احتراما وتقديرا لهذه الجماهير الغفيرة والمخلصه التي سطرت بأحرف من النور ملحمة حبا صادقا لنادي الزمالك وكان لدعمهم اللامحدود للفريق أبلغ الأثر في تجاوز العقبات والصعاب وصولا لتحقيق البطولة الغالية، وإليهم بتوفيق من الله يرجع الفضل الأول".

وأكمل "ونؤكد لهم أن تمثيلكم شرفا نفخر به ودعمكم سيبقى دوما دينا في أعناقنا يدفعنا لبذل كل الجهد لإسعادكم".

وأردف "كما يتقدم المجلس بالتهنئة لأبطال المشهد صناع النصر من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري ويتوجه لهم بكل الشكر على ما قدموا من الجهد والعرق والعمل الجاد".

وأتم تصريحاته "وندعوا الجميع إلى التكاتف لرفع شأن النادي وحصد المزيد من البطولات ولنصنع معا مستقبلا أفضل يليق بالنادي وجماهيره، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".