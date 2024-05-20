الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الإيطالي جينارو جاتوزو وافق على تدريب التعاون السعودي الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن جاتوزو منح موافقته لمسؤولي نادي التعاون السعودي، لمناقشة قيادة الفريق في الموسم المقبل.

واشترط وكيل أعمال المدرب 8 ملايين يورو راتبًا سنويًا، فيما تم الاتفاق على بقية الأمور، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن إدارة النادي السعودي تحاول إيجاد تمويل للصفقة الكبيرة مع جاتوزو ضمن برنامج الاستقطاب أسوة بما حدث للاتفاق مع الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وتضع إدارة التعاون خيارات بديلة، إذا لم تنجح في تمويل الصفقة التي لا تستطيع ميزانية النادي تحملها.

الدولي الإيطالي السابق بدأ مسيرته التدريبية عام 2013 مع فريق سيون السويسري، ومنه إلى ميلان، مرورًا ببعض الفرق الصغيرة قبل أن يتوج نابولي بكأس إيطاليا تحت قيادته موسم 2019.

وتحول بعدها إلى قيادة فيورنتينا، ثم فالنسيا الإسباني ومارسيليا الفرنسي.

جينارو جاتوزو التعاون
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