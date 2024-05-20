غزل المحلة يجدد تعاقد أحمد عيد عبد الملك

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:58

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك

أعلن نادي غزل المحلة تجديد تعاقد أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق لمدة موسم جديد.

وجاء التجديد بناء على قرار وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وقاد أحمد عيد عبد الملك المحلة للتأهل للدوري المصري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط.

أخبار متعلقة:
أتوبيس مكشوف واحتفالات جنونية بعد تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز عبد الملك: هدف غزل المحلة العودة للمربع الذهبي في الدوري.. وما أسعدني فرحة الجماهير "أصحوا يا عالم فوقوا يا ناس" غزل المحلة إلى الممتاز

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة الموسم الماضي قاد النجوم للتأهل لدوري المحترفين وحقق المفاجأة بالانتصار على الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر، ثم قاد بني عبيد للتأهل للدوري القسم الثاني ب من خلال دورة الترقي.

والآن أكمل مهمة ناجحة جديدة بإعادة غزل المحلة للدوري الممتاز، فريقه السابق الذي ارتدى قميصه في بداية مسيرته عقب الرحيل من الزمالك وقبل ارتداء قميص حرس الحدود.

غزل المحلة الدوري المصري أحمد عيد عبد الملك
نرشح لكم
أغرب هدف في الدوري.. فاركو يتعادل مع المقاولون في موقعة ركلات الجزاء 180 دقيقة سلبية.. التعادل يحسم مواجهة زد ضد الاتحاد للمرة الثانية المصري يكشف تشخيص إصابة غيلاس قناوي رسالة من حسين لبيب لجمهور الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية انتهت في الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(1) فاركو انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) الاتحاد بسبب نهائي إفريقيا.. تعديل ملعب مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر موديست لمعلول: سنحاول التتويج بدوري الأبطال من أجلك
أخر الأخبار
يورو 2024 – مودريتش ولاعب هبط درجة ثانية على رأس قائمة كرواتيا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغرب هدف في الدوري.. فاركو يتعادل مع المقاولون في موقعة ركلات الجزاء 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: شقيق مبابي يقترب من ليل 17 دقيقة | ميركاتو
180 دقيقة سلبية.. التعادل يحسم مواجهة زد ضد الاتحاد للمرة الثانية 37 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح لـ كلوب: كان من الرائع العمل معك.. وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد جدة يعلن رحيل رومارينيو وجروهي ساعة | سعودي في الجول
رايا: انتقالي النهائي لـ أرسنال لا يتعلق بي ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أهنئ أرسنال وليفربول على هذا الموسم الذي لا يصدق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى