انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) الاتحاد

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

إنبي - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد منافسه الاتحاد في الجولة 24 في الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 22 لقاء، بينما يأتي الاتحاد خلفه مباشرة بـ35 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.

لمتابعة المباراة من هنا.

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انتهت

ق 77: مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد يبعد كرة على خط المرمى.

سيطرة من فريق زد دون إحداث خطورة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 26: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

العودة إلى تقنية الفيديو بسبب شك في وجود تسلل.

ق 23: جوووول أحمد عاطف بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل مهاري من مصطفى سعد.

ق 11: تسديدة أرضية من شادي حسين مهاجم زد داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجانب المرمى.

بداية المباراة

الاتحاد السكندري زد الدوري المصري مابولولو
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