فيرتز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

توج فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن يتوج بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الألماني.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني يوم الاثنين تتويج فيرتز بالجائزة بعد قيادة فريقه للتتويج بلقب هذا الموسم.

وحصد فلوريان الجائزة بعدما انقسمت الأصوات بين المشجعين بنسبة 40%، والأندية بنسبة 30%، والنقاد بنسبة 30%.

وتألق البالغ من العمر 21 عاما هذا الموسم مع ليفركوزن الذي لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم بتسجيل 18 هدفا في 47 مباراة.

واقتنص فيرتز جائزة أفضل لاعب في الشهر 3 مرات هذا الموسم.

أداء نجم ليفركوزن المميز جعله يتواجد في قائمة منتخب ألمانيا الأولية لبطولة يورو 2024.

ونجح ليفركوزن في التتويج بلقب الدوري الألماني قبل 5 جولات من نهاية الموسم دون هزيمة.

ويسعى الفريق الألماني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا في الوقت المتبقي من الموسم.

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