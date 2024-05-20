قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن قائمة كوبا أمريكا المبدئية التي تضم 29 لاعبًا، بقيادة ليونيل ميسي كالعادة.

ويتواجد ثنائي الدفاع ليوناردو باليردي ولوكاس كوارتا، وثنائي الوسط فالنتين باركو وجيوفاني لو سيلسو، وثنائي الهجوم فالنتين كاربوني وأليخاندرو جارناتشو.

هذا السداسي هو من لم يشارك في كأس العالم 2022، ويتواجد الآن في قائمة كوبا أمريكا.

وغاب لو سيلسو عن المونديال للإصابة، حيث كان أحد أبرز عناصر المجموعة المتوجة بكوبا أمريكا 2021.

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني) - جيرونيمو رولي (أياكس الهولندي) - إميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

خط الدفاع: جونزالو مونتييل (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) - كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) - جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني) - لوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي) - نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)

خط الوسط: فالنتين باركو (برايتون الإنجليزي) - جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) - لياندرو باريديس (روما الإيطالي) - أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) - رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني) - إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) - إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) - جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) - فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) - أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) - نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) - خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

منتخب الأرجنتين حامل لقب الكوبا وكأس العالم، يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم بيرو وتشيلسي وكندا.

وتنطلق فعاليات البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب منتخب الأرجنتين مباراة الافتتاح ضد كندا في الثالثة فجر 21 يونيو.

ليونيل ميسي الأرجنتين قائمة الأرجنتين كوبا أمريكا
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