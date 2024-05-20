بسبب نهائي إفريقيا.. تعديل ملعب مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - الزمالك - جوزيف نجويم - مودرن فيوتشر

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديلا لملعب مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر.

ويواجه الزمالك منافسه مودرن فيوتشر في المباراة التي ستجمعهما الخميس المقبل في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة.

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ولذلك جاء إعلان لجنة المسابقات بتعديل الملعب ونقل اللقاء إلى استاد المقاولون العرب نظرا لإقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل، وبالتالي تعديل ملعب الزمالك حتى يظهر استاد القاهرة في أفضل صورة ممكنة.

وفاز الزمالك على منافسه نهضة بركان في إياب بطولة كأس الكونفدرالية بهدف دون رد.

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 15 مباراة لعبها، بينما يأتي مودرن فيوتشر في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 لقاء.

الزمالك مودرن فيوتشر الدوري المصري الأهلي الترجي
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