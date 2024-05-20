موديست لمعلول: سنحاول التتويج بدوري الأبطال من أجلك

وجه أنتوني موديست مهاجم الأهلي رسالة دعم إلى زميله التونسي علي معلول بعد إصابته القوية.

وأعلن النادي الأهلي إجراء علي معلول عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح يوم الإثنين.

وقال موديست عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بهذه الكأس من أجلك".

ومعلول خضع للعملية بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، أن الجراحة مطمئنة للغاية.

ويحصل معلول على راحة لمدة أسبوعين ثم يبدأ عملية التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي.

وأعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.