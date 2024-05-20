كوبا أمريكا - بـ4 محليين فقط.. قائمة الولايات المتحدة للبطولة

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

منتخب أمريكا - دوري أمم الكونكاكاف

أعلن جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية قائمة فريقه المشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقبلة 2024.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الـ48 من البطولة.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو حامل لقب البطولة الماضية بعد الانتصار على البرازيل في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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ويتواجد فقط 4 لاعبين فقط في القائمة يلعبون في الدوري المحلي وهو شون جونسون، وشاك مور، ومايلس روبينسون، وتيمي تيلمان.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيثان هورفاث (كارديف سيتي)، شون جونسون (تورونتو)، مات ترنر (نوتينجهام فورست).

خط الدفاع: كاميرون كارتر فيكيرس (سيلتك)، كريستوفر لاند (باليرمو)، مارك مكينزي (جينك)، شاك مور (ناشفيل)، تيم ريم (فولام)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، أنتوني روبينسون (فولام)، مايلس روبينسون (أتلانتا يونايتد)، جو سكالي (بوروسيا مونشنجلادباخ).

خط الوسط: تيلر آدمز (بورنموث)، جوني كاردوزو (ريال بيتيس)، لوكا دي لا توري (سيلتا فيجو)، ويستون ماكيني (يوفنتوس)، يونس موسى (ميلان)، جو رينا (نوتينجهام فورست)، ماليك تيلمان (آيندهوفن)، تيمي تيلمان (لوس أنجيلوس).

خط الهجوم: بريندن أرونسون (يونيون برلين)، فلوريان بالوجان (موناكو)، ريكاردو بيبي (آيندهوفن)، كريستيان بوليسيتش (ميلان)، جوش سارجينت (نورويتش سيتي)، تيموثي ويا (يوفنتوس)، حاجي رايت (كوفنتري سيتي).

وستبدأ البطولة يوم 20 يونيو المقبل على أن تنتهي 14 يوليو القادم.

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