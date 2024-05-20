الحر ينتصر.. المصري وإنبي يتعادلان سلبيا في الدوري

انتهت مواجهة المصري وإنبي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد برج العرب.

وأقيمت المباراة الساعة الرابعة عصرًا في أجواء حارة، حيث تصل نسبة الرطوبة في ذلك الوقت بالإسكندرية إلى 50 %.

وحافظ المصري على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن زد صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، والاتحاد الرابع برصيد 35 نقطة.

ويلتقي زد والاتحاد في إطار الجولة ذاتها على ستاد القاهرة السابعة مساءً.

وتعد تلك المباراة الثالثة على التوالي التي لا يحقق فيها المصري الفوز، حيث يغيب الانتصار عن الفريق البورسعيدي بعد الخسارة أمام بيراميدز 1-0، ثم البنك الأهلي 5-2، قبل التعادل سلبيا مع إنبي.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 33 متساويا مع الأهلي، مع أفضلية خوض الفريق الأحمر 8 مباريات أقل.

جاءت المباراة هادئة بين الفريقين في بداية المباراة، في ظل الأجواء الحارة.

وتعرض غيلاس قناوي لاعب المصري للإصابة في الدقيقة 9، ليتلقى العلاج ويحاول استكمال المباراة، ولكن سقط مجددًا في الدقيقة 16 ليخرج ويحل اللاعب الشاب أحمد شرف بدلا منه.

استمرت الخشونة وتلقى سيف الخشاب لاعب إنبي بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد سمير فكري.

وحاول المصري تهديد مرمى إنبي قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، ليسدد ميدو جابر تسديدة قوية مرت أعلى العارضية بقليل.

وفي الشوط الثاني، تبادل رفيق كابو ومحمد حمدي تمرير الكرة، ليسدد الأخير تصويبة قوية تصدى لها لاعب المصري.

وقرر علي ماهر إخراج أحمد شرف الذي حل بديلا في الدقيقة 16، ليحل بدلا منه عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 66.

وجاءت أخطر كرة في المباراة في الدقيقة 69 بعد رأسية لفخر الدين بن يوسف اصطدمت بالقائم الأيسر.

حاول المدربان علي ماهر، وسيد ياسين تنشيط الفريقين، فدفع إنبي بـ مصطفى شكشك وصلاح زايد بدلا من رفيق كابو ومحمد حمدي، فيما دفع المصري بـ محمد الشامي وصلاح محسن بدلاً من سمير فكري وفخر الدين بن يوسف.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.