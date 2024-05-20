تقرير: الدوري السعودي يرغب في التعاقد مع سيسكو.. وموقفه من الانتقال

الإثنين، 20 مايو 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

يرغب ناديان من الدوري السعودي في التعاقد مع بنجامين سيسكو لاعب لايبزج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع نوجومانيا السلوفيني فإن مهاجم لايبزيج استقبل عرضين من أندية الدوري السعودي مقابل راتب كبير للغاية.

وكشف الموقع أن المهاجم السلوفيني رفض العرضين بسبب رغبته في استكمال مسيرته الآن في الكرة الأوروبية.

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وأفاد الموقع أن العروض التي تلقاها اللاعب البالغ من العمر 20 عاما من أندية الدوري الإنجليزي.

وقدم لايبزيج عرضا لسيسكو من أجل تجديد عقده وتحسين راتبه، إذ ينتهي عقده في صيف 2028.

وتعاقد لايبزيج مع سيسكو من ريد بول سالزبورج في الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو.

ووصلت قيمته السوقية الآن إلى 40 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

ولعب سيسكو 42 مباراة خلال الموسم الحالي مسجلا 18 هدفا وصنع هدفين.

وشارك سيسكو في أكثرية الموسم كبديل إذ لعب 2057 دقيقة أي بالقسمة على 90 دقيقة ستكون 23 مباراة.

وسجل سيسكو متوسط كل 115 دقيقة.

الدوري الألماني الدوري السعودي بنجامين سيسكو لايبزيج الدوري الإنجليزي
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