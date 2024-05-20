خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتيشر يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة في الجولة 24.

المباراة ستكون هي الأولى للزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويمكنك حجز تذاكر المباراة بـ 75 جنيها فقط.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet