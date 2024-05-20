انتهت الدوري - المصري (0)-(0) إنبي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري إنبي في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز السابه برصيد 32 نقطة من نفس العدد من المباريات.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 74.. تبديلان للمصري بنزول محمد الشامي وصلاح محسن بدلاً من سمير فكري وفخر الدين بن يوسف.

ق 72.. تبديلان لإنبي بنزول مصطفى شكشك وصلاح زايد بدلا من رفيق كابو ومحمد حمدي.

ق 69.. القائم ينقذ إنبي.. تسديدة من ميدو جابر اصطدمت بمدافع إنبي قبل أن يتابعها فخر الدين بن يوسف رأسية اصطدمت بالقائم الأيسر.

ق 66.. تبديل ثان للمصري بنزول عبد الرحيم دغموم بدلا من أحمد شرف الذي حل بديلا في الدقيقة 16.

ق 62.. بطاقة صفراء لفخر الدين بن يوسف بعد تدخل قوي ضد أحمد العجوز لاعب إنبي على حدود منطقة جزاء المصري.

ق 51.. تمريرة رائعة بين رفيق كابو ومحمد حمدي، قبل أن يسدد الأخير قوية تصدى لها حارس المصري.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 45+2.. ركلة حرة للمصري بالقرب من منطقة جزاء إنبي نفذها ميدو جابر بتسديدة قوية مرت أعلى العارضية بقليل.

ق 34.. بطاقة صفراء من نصيب سيف الخشاب لاعب إنبي بعد تدخل قوي على سمير فكري.

ق 33.. تسديدة من ميدو جابر لاعب المصري من على حدود منطقة الجزاء ردت من دفاعات إنبي.

ق 16.. سقط قناوي للمرة الثالثة، متأثرًا بإصابته ليخرج ويحل بدلا منه أحمد شرف في أول تبديل للمصري.

ق 9.. تدخل قوي من محمد ناصر تجاه غيلاس قناوي لاعب المصري، ليسقط ويتلقى العلاج.

انطلاق المباراة

المصري إنبي الدوري
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