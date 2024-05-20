التشكيل - 6 تبديلات في اختيارات المصري وعودة الشامي لمواجهة إنبي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

أعلن علي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.

ويلعب المصري مع إنبي على ملعب برج العرب في الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل المصري 6 تبديلات عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – حسين السيد.

الوسط: معتز الزدام – أمادو جولدي با – سمير فكري.

الهجوم: ميدو جابر – فخر الدين بن يوسف – غيلاس قناوي.

وتشهد المباراة عودة محمد الشامي الذي يجلس على دكة البدلاء لأول مرة منذ عودته من الإصابة.

أما إنبي فيبدأ سيد ياسين المدير الفني للفريق البترولي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بودى سمير

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - سيف الخشاب

خط الوسط: علي فوزي - مودى ناصر - أحمد العجوز - مصطفي دويدار

خط الهجوم: محمد حمدي - رفيق كبو - أحمد أمين أوفا

وعلى مقاعد البدلاء: رضا السيد - أحمد يوسف - مصطفى شكشك - يوسف لبيب - أحمد جمال - محمد النحاس - صلاح زايد - فتحى السيد - يوسف عادل.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز السابه برصيد 32 نقطة من نفس العدد من المباريات.

المصري إنبي الدوري المصري الممتاز
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