فرانكفورت يعلن موعد خضوع مرموش للجراحة في يده اليسرى

الإثنين، 20 مايو 2024 - 15:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت

أعلن أينتراخت فرانكفورت الألماني، موعد إجراء عمر مرموش جراحة في يده اليسري.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وكشف فرانكفورت عبر حسابه الرسمي، عن إجراء مرموش للجراحة في يده اليسرى يوم الثلاثاء، متمنيا له عملية ناجحة.

وسجل مرموش هدفا في تعادل فرانكفورت أمام لايبزيج في ختام الدوري الألماني.

وكان مصدر من فرانكفورت قال لـ FilGoal.com، إن مرموش سيجرى عملية جراحية في اليد يوم الثلاثاء".

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، بينما تأهل لايبزج لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز السادس.

وأنهى مرموش الموسم مع فرانكفورت مشاركا في 41 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب الأسبوع الماضي عن احتمالية غياب مرموش عن قائمة منتخب مصر بسبب عملية جراحية في اليد.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر من مرموش الاستجابة لهم وتأجيل العملية الجراحية لكن فرانكفورت شدد على ضرورة إجرائها.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

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