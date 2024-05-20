إنياكي ويليامز يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدوري الإسباني

توج إنياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدوري الإسباني لموسم 2023/2024.

وحصل ويليامز على 24% من أصوات الجماهير ولجنة الحكام ليحصل على المركز الأول بالتصويت.

وجاء في المركز الثاني براهيم دياز لاعب ريال مدريد، بينما حل مواطنه يوسف النصيري لاعب إشبيلية بالمركز الثالث.

وتضم عملية التصويت 31 صحفيا من الدور الإفريقية بالإضافة إلى تصويت الجماهير، ويحصل اللاعب على ثلاث نقاط عن اختياره بالمركز الأول ونقطتين عند اختياره بالمركز الثاني ونقطة بالمركز الثالث.

وتسلم ويليامز الجائزة من أندوني جويكوتشيا أسطورة نادي أتلتيك بلباو.

وكان صامويل شاكويزي لاعب ميلان الحالي وفياريال السابق هو آخر من توج بالجائزة في الموسم الماضي.

وشارك ويليامز بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي في 34 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.