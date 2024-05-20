جراحة ناجحة لـ علي معلول في وتر أكيليس.. وموعد بداية التأهيل

الإثنين، 20 مايو 2024 - 14:07

كتب : حسام نور الدين

إصابة علي معلول

أعلن النادي الأهلي إجراء علي معلول عملية جراحية ناجحة في وتر أكيليس صباح اليوم الإثنين.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وجاء ذلك بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، أن الجراحة مطمئنة للغاية.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول أسباب عدم تحديد مدة غياب معلول الأهلي يعلن إصابة معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس الأهلي يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية

ويحصل معلول على راحة لمدة أسبوعين ثم يبدأ عملية التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي.

وأعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

الأهلي الترجي علي معلول
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري مباشر الدوري - المصري (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني التشكيل - 6 تبديلات في اختيارات المصري وعودة الشامي لمواجهة إنبي "رقم لا يذكر" مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل قضية إيقاف القيد الثانية بخلاف قضية بوطيب.. فيفا يعلن إيقاف جديد لـ الزمالك عن القيد مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك
أخر الأخبار
كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التشكيل - 6 تبديلات في اختيارات المصري وعودة الشامي لمواجهة إنبي ساعة | الدوري المصري
فرانكفورت يعلن موعد خضوع مرموش للجراحة في يده اليسرى 2 ساعة | المحترفون
إنياكي ويليامز يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
جراحة ناجحة لـ علي معلول في وتر أكيليس.. وموعد بداية التأهيل 3 ساعة | الدوري المصري
"رقم لا يذكر" مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل قضية إيقاف القيد الثانية 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى