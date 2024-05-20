"رقم لا يذكر" مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل قضية إيقاف القيد الثانية

شهد تحديث العقوبات الخاصة بالأندية والتي يتم إصدارها الإثنين من كل أسبوع على موقع فيفا إعلان إيقاف قيد جديد على نادي الزمالك.

وأعلن فيفا إيقاف الزمالك عن القيد لمدة ثلاث فترات بداية من يوم 15 مايو الجاري.

ويتم رفع الإيقاف في حال دفع الزمالك لمستحقات اللاعب.

ويأتي ذلك بخلاف قضية خالد بوطيب والتي تعرض الزمالك بسببها لإيقاف عن القيد في أبريل الماضي.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "القضية الثانية الخاصة بإيقاف القيد على موقع فيفا تتعلق بمستحقات روي أجواش المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق بقيادة فيريرا".

وأوضح المصدر "القضية بسيطة لأن المبلغ المالي المستحق لا يذكر وليست مثل قضية بوطيب أو قضية جايمي باتشيكو التي يتم التفاوض عليها بالوقت الحالي".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، عن قضاء المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن نادي الزمالك ضد مستحقات خالد بوطيب.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.