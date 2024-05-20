طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي مقلقة.. وفتوح عانى من مشكلة بالعضلة الضامة

الإثنين، 20 مايو 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

إصابة أحمد حمدي ضد نهضة بركان

يرى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن إصابة أحمد حمدي مقلقة.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وحقق الزمالك الفوز على نهضة بركان بهدف دون مقابل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل حمدي هدف المباراة الوحيد قبل أن يخرج مصابا بركبته.

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وقال أسامة عبر القناة الأولى المصرية: "من الصعب الكشف عن طبيعة إصابة أحمد حمدي في ذلك التوقيت لأنه شعر بألم شديد ولكن هناك علامات مقلقة مع شكواه وحتى طريقة سقوطه لم تعجبني ولكن خلال الـ 48 ساعة المقبلين سننهي الفحوصات ونعلن النتيجة".

وتابع "شيكابالا قضى 3 أسابيع من فترة تأهيله وإصابته ستستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، ومصطفى الزناري أيضا سنحاول إعادته خلال فترة التوقف الدولي لأنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية".

وكشف "كان هناك تدخل بين أحمد فتوح وعمر جابر خلال عمليات الإحماء ولكنهما بخير ولم يتعرضا للإصابة بسببه".

وأضاف "أريد أن أشكر العديد من اللاعبين ومن ضمنهم أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال التدريب الأخير قبل المباراة وفعلنا الكثير من الأشياء ليتمكن من المشاركة".

الزمالك أحمد حمدي أحمد فتوح محمد أسامة
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