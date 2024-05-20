بخلاف قضية بوطيب.. فيفا يعلن إيقاف جديد لـ الزمالك عن القيد

كشف موقع فيفا الرسمي عن تحديث العقوبات الخاصة بالأندية والتي يتم إصدارها الإثنين من كل أسبوع.

وأعلن فيفا إيقاف الزمالك عن القيد لمدة ثلاث فترات بداية من يوم 15 مايو الجاري.

ويتم رفع الإيقاف في حال دفع الزمالك لمستحقات اللاعب.

ويأتي ذلك بخلاف قضية خالد بوطيب والتي تعرض الزمالك بسببها لإيقاف عن القيد في أبريل الماضي.

ولم يكشف موقع فيفا تفاصيل القضية الثانية والتي يبدأ تنفيذها بداية من 15 مايو.

وعلم FilGoal.com أن القضية الثانية تتعلق بمستحقات روي أجواش مساعد جوسفالدو فيريرا في الجهاز الفني السابق للزمالك.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، عن قضاء المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن نادي الزمالك ضد مستحقات خالد بوطيب.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.