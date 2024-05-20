كرة يد - كأسان وتأهل للدوري الألماني.. 3 إنجازات مصرية في أوروبا

حقق لاعبو منتخب مصر المحترفين في الخارج ثلاثة إنجازات في الملاعب الأوروبية.

وحسم محترفوا مصر لقبي كأس المجر وكأس رومانيا بالإضافة للتأهل إلى الدوري الألماني الممتاز.

كأس المجر

حسم الثنائي يحيى الدرع ويحيى خالد لقب كأس المجر مع فريق فيزبريم.

وتغلب فيزبريم على سيجيد في المباراة النهائية بنتيجة 33-30.

ويلعب يحيى خالد الموسم المقبل مع فريق باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده مع فيزبريم.

كأس رومانيا

حسم علي زين لقب كأس رومانيا مع فريق دينامو بوخارست.

وتغلب دينامو بوخارست على كونستانتا بنتيجة 23-19.

وكان دينامو بوخارست قد حقق لقب الدوري بعد الانفراد بالصدارة برصيد 71 نقطة وبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه.

ألمانيا

نجح محمد علي حارس مرمى منتخب مصر في قيادة فريق بيتيجهايم إلى الدوري الألماني الممتاز.

ويتأهل أول وثاني الدرجة الثانية إلى الدوري الألماني.

وحسم بيتيجهايم تأهله بعد التغلب على أوي بنتيجة 41-29 في ختام الموسم.