مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي

الإثنين، 20 مايو 2024 - 10:38

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

تستأنف اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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المصري × إنبي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

زد × الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

المقاولون العرب × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × هيلاس فيرونا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بولونيا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الإثنين
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