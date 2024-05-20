مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي
الإثنين، 20 مايو 2024 - 10:38
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المصري × إنبي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
زد × الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
المقاولون العرب × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا × هيلاس فيرونا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
بولونيا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
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