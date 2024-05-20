زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق

الإثنين، 20 مايو 2024 - 01:22

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - أحمد سيد زيزو

أبدى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك سعادته بتتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال زيزو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "جماهير الزمالك تستحق الفرحة، وهناك الكثير من الظروف في النادي التي لا يعرفها أحد وتمكننا من اجتيازها".

وأضاف "الكل يستحق هذا اللقب، وأهنئ الجميع بتحقيقه".

وأكمل "أنا سعيد بسعادة الجماهير، فهم يدعموننا طوال الوقت حين لا نتوج بالبطولات".

واختتم "لم أشعر بالخوف بل القلق على حزن الجماهير".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.

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