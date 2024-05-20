برشلونة يحسم الوصافة بتألق بيدري وثلاثية في فايكانو

حسم برشلونة وصافة الدوري الإسباني وضمن مقعده في كأس السوبر الإسباني للعام المقبل كما طالب المدرب تشافي هيرنانديز في مؤتمراته الأخيرة.

جاء ذلك بالفوز على رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

البداية أتت بهدف روبرت ليفاندوفسكي المبكر في الدقيقة 3 بصناعة لامين يامال.

وبين الشوطين حل أندرياس كريستنسن بدلا من سيرجي روبرتو.

ثم أتى الثلاثي رونالد أراوخو وجواو يليكس وبيدري بدلا من باو كوبارسي ورافينيا وفيرمين لوبيز في الدقيقة 62.

وأنهى بيدري العرض بهدفيه في الدقيقتين 72 ثم 75 بعد تمريرة من أراوخو.

وحل فيتور روكي بدلا من ليفاندوفسكي في الدقيقة 92.

بذلك حسم برشلونة المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بفارق 4 نقاط عن جيرونا الثالث قبل الجولة الأخيرة.

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فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة في المركز السادس عشر، وانتهى أمر الهبوط بالفعل حيث تحدد انتقال الثلاثي قادش وغرناطة وألميريا إلى الدرجة الثانية.