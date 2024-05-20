مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول أسباب عدم تحديد مدة غياب معلول

الإثنين، 20 مايو 2024 - 00:02

كتب : أحمد الخولي

إصابة علي معلول

كشف مصدر من النادي الأهلي عن سبب عدم القدرة على تحديد مدة غياب علي معلول في الوقت الحالي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا نستطيع الآن تحديد مدة غياب معلول حيث تتعلق بمدى نجاح الجراحة وبرنامج العلاج والتأهيل".

وأضاف "سننتظر بعد إجراء الجراحة لنحدد مدة الغياب والبرنامج العلاجي وعملية التأهيل والاستشفاء".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن إصابة معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي كولر: لهذا السبب انفعلت على غربال.. ولا أعرف مدى إصابة معلول نهائي أبطال إفريقيا - ضربة مؤلمة.. الأهلي يفقد علي معلول في الدقائق الأولى

وتابع "بعد ذلك ستبدأ عملية التجهيز لعودته إلى الملاعب، ثم المشاركة في التدريبات الجماعية وصولا إلى المباريات في النهاية".

وأعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

وكشف الأهلي أن معلول سيخضع غدا الإثنين لجراحة في القاهرة لعلاجه من الإصابة.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

علي معلول دوري أبطال إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي ناصر منسي: أهنئ أعظم جمهور في إفريقيا الشعباني: المخرج تعمد عدم إعادة اللعبة الذي طالبنا فيها بركلة جزاء ضد الزمالك
أخر الأخبار
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق 4 ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب 4 ساعة | الكرة الإفريقية
حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري 4 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك 5 ساعة | الكرة الإفريقية
الأرقام جيدة ولكن.. حصيلة صلاح الأقل في تاريخه بالدوري الإنجليزي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
ناصر منسي: أهنئ أعظم جمهور في إفريقيا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 3 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى