مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول أسباب عدم تحديد مدة غياب معلول

كشف مصدر من النادي الأهلي عن سبب عدم القدرة على تحديد مدة غياب علي معلول في الوقت الحالي.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا نستطيع الآن تحديد مدة غياب معلول حيث تتعلق بمدى نجاح الجراحة وبرنامج العلاج والتأهيل".

وأضاف "سننتظر بعد إجراء الجراحة لنحدد مدة الغياب والبرنامج العلاجي وعملية التأهيل والاستشفاء".

وتابع "بعد ذلك ستبدأ عملية التجهيز لعودته إلى الملاعب، ثم المشاركة في التدريبات الجماعية وصولا إلى المباريات في النهاية".

وأعلن النادي الأهلي إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيليس وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام الترجي التونسي.

وكشف الأهلي أن معلول سيخضع غدا الإثنين لجراحة في القاهرة لعلاجه من الإصابة.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.