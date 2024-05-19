أحمد حمدي اللاعب الـ20 الذي يسجل هدف تتويج قاري لنادي الزمالك

أصبح أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك هو اللاعب الـ20 الذي يسجل هدف تتويج للزمالك في نهائيات قارية تاريخيا.

توج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية للمرة الثانية تاريخيا على حساب نهضة بركان.

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أحمد حمدي سجل هدف فوز الزمالك إيابا، والهدف الذي توج الفريق الأبيض بطلا للبطولة.

هدف التتويج هو الهدف الذي قاد الفريق للقب قاري، ويعد هذا هو اللقب القاري الـ14 للزمالك تاريخيا.

وإليكم قائمة مسجلي أهداف الزمالك لأهداف حسمت ألقاب قارية للزمالك تاريخيا:

-جمال عبد الحميد سجل هدفين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 1984 ضد شوتنج ستارز، فيما سجل أوبينج هدفا عكسيا للفريق الأبيض إيابا.

-أيمن يونس سجل هدفين ضد أفريكا سبورت في نهائي دوري أبطال إفريقيا .1986

-عفت نصار، وجمال عبد الحميد سجلا ثنائية تتويج الزمالك بكأس الأفرو-آسيوية 1987 على حساب فوركاوا إليكتريك.

-أيمن منصور صاحب هدف تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي 1994 على حساب الأهلي.

-طارق مصطفى سجل ذهابا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 1996 ضد شوتنج ستارز، فيما سجل مدحت عبد الهادي، وأيمن منصور هدفا لقاء الإياب.

-محمد صبري سجل هدف تتويج الزمالك بكأس الأفرو-آسيوي 1997 على حساب بوهانج ستيلرز.

-حسام عبد المنعم، وطارق السعيد، وعبد الحميد بسيوني، وعبد اللطيف الدوماني كأس الكؤوس الإفريقية 2000.

-تامر عبد الحميد سجل هدف تتويج الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 2002

-محمد عبد الواحد، وحازم إمام، وعبد الحليم علي سجلوا ثلاثية الزمالك في التتويج بالسوبر الإفريقي 2003 على حساب الوداد.

-محمود علاء سجل هدف فوز الزمالك على نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية 2019، قبل حسم اللقب بركلات الترجيح.

-أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" سجلا ثلاثية الزمالك في التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي 2020.

-سيف الدين الجزيري سجل هدف الزمالك الأول ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2024.

-أحمد حمدي سجل هدف تتويج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية 2024.