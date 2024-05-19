تألق براهيم وجولير لا يكفي.. سورلوث ينفجر في تعادل فياريال المثير مع ريال مدريد

الأحد، 19 مايو 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

أردا جولر

في قمة الإثارة، تعادل فياريال مع ضيفه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة 37 من المسابقة.

تقدم ريال مدريد بهدف أردا جولير، بعد تمريرة حاسمة من براهيم دياز في الدقيقة 14.

وأضاف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 30، بصناعة لوكاس فاسكيز.

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ألكساندر سورلوث بدأ قلب الطاولة في الدقيقة 39، ولكن مدريد واصل تفوقه برد فوري من فاسكيز في الدقيقة 40، بصناعة دياز مجددا.

وفي الدقيقة 45+2 سجل أردا جولير رابع أهداف ريال مدريد وثاني أهدافه، بصناعة أخرى من المتألق لوكاس فاسكيز.

هنا انفجر سورلوث في بداية الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 52 أكمل الهاتريك بهدف ثالث، ثم وصل للسوبر هاتريك في الدقيقة 56.

ريال مدريد كالعادة على الصدارة برصيد 94 نقطة، أما فياريال فيحتل المركز الثامن برصيد 52 نقطة، وفقد فرصة التأهل الأوروبي رسميا، حيث يحتل ريال بيتيس المركز السابع بفارق 4 نقاط وتبقى جولة أخيرة.

فياريال ريال مدريد الدوري الإسباني
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