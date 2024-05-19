برائعة مصطفى فتحي.. بيراميدز يواصل التحليق في الصدارة بالفوز على الإسماعيلي

الأحد، 19 مايو 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز

تغلب بيراميدز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

البداية أتت من إبراهيم عادل بتسديدة داخل المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 14 سدد إبراهيم عادل مجددا مستغلا خطأ دفاع الإسماعيلي، ولكن ارتدت الكرة من العارضة.

واضطر الإسماعيلي لإجراء تبديل بنزول عصام صبحي بدلا من حمدي النقاز في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 36 سدد فيستون ماييلي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحمد عادل عبد المنعم.

وسجل مصطفى فتحي أول الأهداف في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 69 أتى وليد الكرتي ومروان حمدي بدلا من إبراهيم عادل وفيستون ماييلي.

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء إثر سقوط مروان حمدي، سجل منها رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

رمضان سجل 3 أهداف وصنع هدفين في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري.

بذلك يرفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، بفارق 13 نقطة عن المصري الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

ويبتعد بيراميدز عن الأهلي حامل اللقب بفارق 17 نقطة، بينما لعب الأهلي 6 مباريات أقل.

أما الإسماعيلي فتجمد رصيده عنده 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد أن لعب 24 مباراة.

مصطفى فتحي بيراميدز
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