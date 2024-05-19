هبوط بعبع مدينة ميلانو.. ساسولو إلى الدرجة الثانية الإيطالية

هبط ساسولو إلى الدرجة الثانية الإيطالية لأول مرة منذ صعوده في موسم 2013-14.

وخسر ساسولو في الجولة 37 من الدوري الإيطالي بنتيجة 2-0 من كالياري، فيما لم تسعفه نتيجة مباراة إمبولي وأودينيزي بعد التعادل ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

وتوقف رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز التاسع عشر -قبل الأخير- ليصبح ثاني الهابطين بعد ساليرنيتانا متذيل الترتيب.

ويبتعد النيروفيردي عن مراكز البقاء بفارق 5 نقاط وهو ما يعني ابتعاده عن الكبار في الموسم المقبل.

فيما ظل إمبولي في المركز الثامن عشر برصيد 33 نقطة وأودينيزي في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، حيث سيُحسم المقعد الأخير للهبوط بينهما.

واكتفى ساسولو بتحقيق الفوز في 7 مباريات من 37 وخسر 22 مباراة وتعادل في 8، وتتبقى جولة أخيرة ضد لاتسيو.

هبوط أول

ساسولو تأهل للدوري الإيطالي لأول مرة في موسم 2013-14 ومنذ ذلك الحين أصبح من الفرق العنيدة في المسابقة خلال 11 موسما.

في موسم 2015-16 تأهل للدوري الأوروبي على حساب ميلان في مشاركته الأوروبية الوحيدة بعدما احتل المركز السادس بترتيب الدوري الإيطالي بنهاية الموسم، وهو الأفضل في تاريخهم بالمسابقة.

وفي كأس إيطاليا كان الوصول لربع نهائي نسخة 2021-22 هو الأفضل في مشوارهم بالبطولة.

موسم كارثي

عانى الفريق الموسم الجاري من النتائج السلبية ورحل أليسيو ديونيسي مدربهم في فبراير الماضي وحل بدلا منه دافيدي بالارديني لكنه لم يستطع قيادة الفريق للبقاء كما فعل من قبل مع أكثر من فريق آخر.

وزاد من كارثية الموسم إصابة دومينيكو بيراردي بقطع في وتر أكيليس أنهت موسمه بشكل مبكر.

مشاكل الفريق الدفاعية كانت واضحة باستقبال 74 هدفا كثاني أكثر فريق سكنت شباكه أهدافا الموسم الجاري بعد ساليرنيتانا برصيد 76 هدفا.

وهو أسوأ أداء دفاعي في تاريخهم بعد موسم 2013-14 الذي استقبل فيه الفريق 72 هدفا وأفلت من الهبوط حينها في الجولات الأخيرة.

بعبع ميلانو

منذ صعوده وسط الكبار في الدوري الإيطالي خاض ساسولو ضد إنتر وضد ميلان 44 مباراة.

ويعد إنتر أكثر فريق فاز ضده في الدوري برصيد 10 من أصل 22، وفاز على ميلان في 7 من أصل 22.

أي أن النيروفيردي حقق 17 انتصار من أصل 44 على قطبي ميلانو.

ساسولو سبق من قبل أن تأهل أوروبيا في 2016 للدوري الأوروبي على حساب ميلان.

كما عكر صفو موسم إنتر -بطل الدوري- الجاري بالفوز ذهابا وإيابا على النيراتزوري.

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لكن يحتفظ إنتر بأكبر انتصارين ضد ساسولو في الدوري الإيطالي بنتيجة 7-0 مرتين.

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واحدة من أفضل مواجهات الكالتشيو هذا الموسم 🌟



نهاية المباراة بتعادل ميلان مع مضيفه ساسولو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ32 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/fn9rvW0WWy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

والآن سيكون أمام النيروفيردي فرصة المنافسة للعودة من جديد وسط الكبار في الموسم المقبل بالدرجة الثانية الإيطالية.